Héctor Herrera vai desfalcar o FC Porto nos próximos dois jogos para o campeonato: esta quarta-feira, no terreno do Feirense, e no domingo, na receção ao Vitória de Guimarães. Foi esse o castigo aplicado ao capitão dos dragões pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na sequência da expulsão frente ao Paços de Ferreira, para a Taça da Liga.

Nesse encontro, realizado a 30 de dezembro, Herrera viu vermelho a dois minutos dos 90 depois de acertar com o cotovelo na cara de André Leal. O árbitro Bruno Esteves entendeu que o comportamento do médio mexicano foi violento e entendeu por bem mostrar-lhe o vermelho direto. Uma punição "exagerada", no entender de Sérgio Conceição - embora o técnico portista tenha admitido que o jogador "teve uma atitude que não devia ter".

Jean Cléber, médio do Marítimo expulso no dérbi contra o União da Madeira, também na Taça da Liga, foi igualmente punido com dois jogos, sendo assim baixa confirmada para Daniel Ramos na receção desta quarta-feira ao Chaves e na deslocação ao Estádio de Alvalade, para defrontar o Sporting.

Realce ainda para a multa aplicada ao FC Porto por cânticos de insulto dos seus adeptos ao Benfica, igualmente no jogo com o Paços de Ferreira: 386 euros. Já o Sporting terá de pagar uma multa de 306 euros devido ao "atraso de três minutos no início do jogo". "Questionado o capitão de equipa, o mesmo não apresentou qualquer justificação", pode ler-se no comunicado emitido pelo CD da FPF. Também o Portimonense e o Braga terão de pagar o mesmo valor, devido ao atraso de cinco minutos no início do encontro. Uma nota ainda para o emblema mais castigado em multas: o Vitória de Guimarães. Devido a "comportamento incorreto do público", os vimaranenses terão de pagar cerca de quatro mil euros.