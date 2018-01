Os Cinco Violinos jogaram 6 dérbis: ganharam todos menos um. O último: empataram 3-3.

Os cinco primeiros foram verdadeiramente dignos dos Violinos: 3-1; 6-1; 4-1 e 3-0.

Novembro de 1946.

Benfica e Sporting, mais uma vez, vão decidir um título que só aos dois pode caber.

A pergunta é: Qual dos dois, Benfica ou Sporting, será o último campeão de Lisboa? Os campeonatos regionais estavam à beira de passarem ao olvido.

Último Campeonato de Lisboa. O quadragésimo primeiro.

Dezassete vitórias do Sporting; dez do Benfica. Treze para os restantes.

Jogo no Campo Grande: casa do Benfica.

As duas equipas empatadas. Jogo da primeira volta também empatado.

Os novos regulamentos já não exigiam finalíssima em caso de novo empate. Tudo se decidia pela diferença entre golos marcados e sofridos. Aí a vantagem era do Benfica.

Era a segunda vez que os Cinco Violinos entravam juntos em campo.

Azevedo acabou por ser a grande figura do encontro.

João Mendonça Azevedo. Nascido no Barreiro, no dia 10 de Julho de 1915.

À beira do intervalo, sofre uma luxação no cotovelo e é obrigado a deixar o terreno de jogo. Até ao intervalo, é Jesus Correia quem ocupa o lugar de guarda-redes. No início da segunda parte, é Veríssimo quem vai para a baliza. Travassos recuou para médio e Jesus Correia ocupa o lugar de interior esquerdo. São doze longos minutos até que Azevedo regresse ao seu posto. Vem inferiorizado. Nitidamente. Mas cinco minutos mais tarde, opõe-se com valentia a um remate de Espírito Santo que lhe surgiu isolado na frente. Essa defesa ficaria para a lenda…

Ataque do leão. A pressão inicial dos leões foi forte, agressiva.

A defesa do Benfica desorienta-se.

Mas Peyroteo ainda não se sente seguro de si, da potência e colocação do seu remate. Mantém-se retraído: prefere entregar a bola aos companheiros do que procurar o golo.

O nervosismo encarnado é crescente. A equipa procura fazer tudo muito depressa. Demasiado depressa.

O tempo vai correndo a favor do Benfica, no entanto.

Meia-hora; quarenta minutos: ainda zero a zero.

Um passe longo dirigido a Peyroteo encontra este na posição de fora-de-jogo. Apercebendo-se, o avançado do Sporting não se faz ao lance e deixa a bola correr na direcção de Jesus Correia que vem de trás. Remate forte, pé esquerdo, a bola ainda resvala nas mãos de Pinto Machado, toca no poste e, de novo, no corpo do guarda-redes do Benfica antes de entrar.

Minuto 41: Benfica, 0 - Sporting, 1.

O recomeço do jogo é aflitivo para os leões.

Mas o Benfica não tem a tranquilidade suficiente para explorar a fraqueza do adversário, a sua inferioridade numérica e o seu guarda-redes de recurso.

Há uma febre de golo que tolhe os movimentos encarnados.

O Sporting defende-se: com valentia; em bloco.

Os minutos escoam-se.

Azevedo regressa, apesar de inferiorizado. Com ele, o leão ganha uma alma nova. Um remate rasteiro de Arsénio ganha, finalmente, o caminho da baliza.

Minuto 62: Benfica, 1 - Sporting, 1.

A águia acredita. Procura tirar partido do lado esquerdo do guarda-redes do Sporting e do seu braço semi-incapacitado. Ataca destemperadamente e isso ser-lhe-á fatal. Parece esquecer-se que o empate lhe dá o título de Lisboa.O tempo passa. O público está entusiasmado.Faltam cinco minutos para o final: o Benfica é quase campeão.

Albano tem um remate surpreendente, a meia altura: a bola faz tabela no poste e bate Pinto Machado.

Minuto 85: Benfica, 1 - Sporting, 2.

Jesus Correia foge rapidíssimo pela direita, centra rasteiro para Peyroteo que vem em corrida e dispara fortíssimo para o golo.

Minuto 86: Benfica, 1 - Sporting, 3.

A vitória já não foge ao leão.

Os «Cinco Violinos conquistam o seu primeiro título: são campeões de Lisboa.