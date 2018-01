A pouco mais de 24 horas do início do dérbi entre Benfica e Sporting, na Luz, Rui Vitória deu a sua visão do que espera vir a ser o encontro desta quarta-feira à noite. O treinador encarnado prevê uma partida equilibrada, mas acredita na conquista dos três pontos. "É um dérbi, com duas equipas de enorme qualidade. Será difícil para qualquer uma das partes. Esperamos ser nós a ganhar, mas temos noção de que haverá dificuldades. Um jogo muito apetecível em termos nacionais e espero que os benfiquistas saiam satisfeitos", começou por referir, antes de deixar bem explícita uma ideia-chave do seu raciocínio: este jogo não será decisivo, qualquer que seja o seu desfecho.

"Nunca coloco as coisas dessa maneira, já fizemos muitos jogos destes. Todos os jogos são intensos, no limite, é mais um jogo que vamos fazer, em nossa casa, com os nossos adeptos. Temos noção do que devemos fazer. Duas equipas que se vão respeitar uma à outra. Não acrescenta mais nem menos, ficam a faltar 18 jornadas, há muito campeonato pela frente. Não basta fazer uma boa contra o Sporting e depois nos dezoito seguintes, se não fizermos bem, de nada serve. É um jogo importante, ímpar em termos mediáticos, mas ainda falta mais do que uma volta para jogar", frisou, completando: "É importante ter a noção de que há campeonatos que se decidem nos confrontos com grandes, outros que não. Amanhã jogamos em nossa casa, contra um adversário de qualidade e que vamos querer ganhar. Qualquer equipa gosta de ganhar estes jogos contra adversários diretos, são jogos equilibrados por natureza. Mas também pensar exclusivamente que estamos no caminho certo só porque ganhámos ao Sporting…ajuda, mas há muito pela frente. É um campeonato de pontos, as equipas têm de ser fortes em todos os contextos. A seguir poderemos ter um jogo em que as equipas se fecham…temos de estar preparados para tudo".

Desvalorizando o facto de o Benfica já só estar a competir pelo campeonato, e como ele pode eventualmente pesar ainda mais em caso de um mau resultado perante o Sporting - "Não penso nas consequências dos jogos antes de os jogar. Vivo as circunstâncias factuais. É o que temos, já tivemos outras épocas em que estivemos em todas. Não há uma causa-efeito, importa é a qualidade no tempo que se tem para preparar" -, Rui Vitória confirmou ainda a ausência de Luisão e a presença de Grimaldo... nos convocados.

Houve ainda tempo para abordar a polémica do momento. O Benfica foi visado num alegado aliciamento a jogadores do Rio Ave, aquando do jogo em Vila do Conde, na época 2015/16, e o técnico reagiu com indignação. "A facilidade com que se levanta a poeira e se deixa o pó a andar pelo ar, sem pensar nas consequências, é algo que me deixa abismado. Ninguém pensa nas famílias dos envolvidos, por exemplo. Um amigo meu costuma dizer: 'Quando se rebenta um saco de penas anda tudo pelo ar, depois não se consegue pôr tudo lá dentro outra vez'. Não admito que se mexa com aquilo que é o trabalho dos jogadores, o meu, e até do trabalho de outros que estiveram aqui antes de mim. Não se ganham tantos títulos assim e batem recordes, nem se tem as exibições do passado…foi mérito de todos e agora põe-se em causa. Isto foi ganho com muito sacrifício, empenho, dedicação e foco nos objetivos. Esta semana fica provado que isto já não é um ataque ao presidente, ao assessor, ao administrador, é uma afronta ao coração do Benfica, é isso que os benfiquistas têm de entender. Isto é feito para nos dividir, cabe a nós perceber isto, não se pode aceitar", disparou, concluindo: "Não tenho problemas em trazê-lo aqui, porque é altura de tomar uma posição, porque sou colaborador deste trabalho que foi feito e quero deixar um alerta aos benfiquistas: dividem-nos se quisermos. Os benfiquistas têm de entender isto como um ataque ao coração."