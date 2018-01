É mesmo verdade, a alimentação ajuda na ‘luta’ contra o frio, uma vez que há vários alimentos que fazem aumentar a temperatura corporal e que reforçam o sistema imunitário.

Portanto, agora com a chegada das temperaturas baixas, pelo menos em dez graus, entram na alimentação os chás quentes e as sopas, assim como algumas leguminosas.

A fruta também é essencial. Além de tudo isto, há truques básicos como utilizar luvas, gorros e casacos quentes.

Em casa, a solução passa pelas mantas e pelos cobertores quentes na cama.

Recorde-se que as temperaturas vão descer cerca de dez graus já a partir de sexta-feira, e o cenário deve arrastar-se até ao início da próxima segunda-feira, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.