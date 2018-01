O ano passado foi um ano de vários ‘prémios’ e destaques para Portugal, e parece que este ano não é diferente. De acordo com o Business Insider, há três destinos em Portugal que não podem escapar a ninguém.

O site recolheu a opinião de vários bloguers de viagem e de editores da Lonely Planet, Suitcase e da plataforma Airbnb, de forma a eleger os destinos europeus ‘obrigatórios’ para uma chamada viagem de vida. Portugal está presente

A Madeira foi o primeiro destino sugerido e, de acordo com a publicação, “irá sentir-se como se estivesse noutro mundo”, escreve o autor de Lloyd and Yaya.

Segue-se a Comporta, em que estão destacadas as suas tradicionais cabines. Esta eleição foi feita pelo jornalista Pauline Egge, que afirma que “fica no meio do nada, dentro da natureza e com muitos, muitos pássaros”.

O terceiro e último destino português mencionado na lista é Sintra, uma “cidade pitoresca, cheia de requintados jardins paisagísticos, montanhas e mais”.