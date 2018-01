A tripulação da TAP foi eleita, pela revista britânica Monocle, como sendo a “mais bonita” do mundo.

Segundo os editores responsáveis pela publicação, os comissários e hospedeiras de bordo têm tudo aquilo que os passageiros que viajam desejam. São "simpáticos, acolhedores e falam três línguas. São também educados e nunca obsequiosos – e já mencionámos que são bonitos também?", pode ler-se na revista.

Esta nomeação foi divulgada em novembro, mas até agora as qualidades da companhia aérea continuam a ter destaque, por exemplo, mais recentemente, no Business Insider.

O título "Como é voar na TAP, a companhia com a ‘tripulação mais bonita do mundo’", no site, destaca toda a história da empresa portuguesa, a boa disposição dos seus trabalhadores a beleza da tripulação