Amigo e cúmplice de Cary Grant, fervoroso apoiante de Ronald Reagan, Randolph Scott fez o seu percurso como ator desde as comédias da década de 1930 aos westerns que na década de 1950 o coroariam como um dos seus ícones. Será ao ator que era tido “garantia de sucesso” para qualquer filme em que participasse que o TVCine 2 dedica durante o mês de janeiro a Susa programação de clássicos. Com um western por semana (às quintas-feiras, às 22h).

Janeiro será o mês para rever “O 7.º de Cavalaria”, um filme de 1956 de Joseph H. Lewis, seguido de três títulos de Budd Boetticher: “A Marca do Terror” (1957), “Têmpera de Herói” (1958) e “Emboscada Fatal” (1960).

Uma das figuras representadas no Hall of Great Western Performers do National Cowboy and Western Heritage Museum, nos Estados Unidos, Scott nasceu no seio de uma família abastada na costa Leste e só depois de ter servido o exército americano durante a I Guerra Mundial terminou a sua formação universitária, num percurso em que a paixão pela representação acabaria por levar a melhor.

Pouco depois de se ter cruzado com Gary Cooper, conheceu Cary Grant, com quem passou a dividir uma casa junto à praia que ficou conhecida como a “Mansão dos Solteirões”.