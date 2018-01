Vários exames de ultra-som revelam que esta ‘condição’ começa logo quando ainda se está no útero.

De acordo com vários cientistas da Ruhr-Universitar Bochum, na Alemanha, a expressão genética na medula durante a oitava décima segunda semana de gravidez afirma que as origens das preferências das mãos são todas encontradas na medula.

Os movimentos do braço e da mão iniciam-se através do córtex motor, situado no cérebro, que envia um correspondente à medula, transforma isto num movimento. No entanto, o córtex motor não está conectado à medula desde sempre. A escolha de mão ocorre antes que as conexões se formem.

É por esta razão que os investigadores acreditam que o movimento da mãe se decide na nossa coluna vertebral.