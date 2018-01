As festas natalícias não deixaram grandes memórias a Lucas Viatri. De férias em Buenos Aires, em plena véspera de Natal, o avançado argentino de 30 anos, que atualmente representa o Peñarol (Uruguai) por empréstimo do Estudiantes, manobrava engenhos pirotécnicos e acabou por ser atingido na cara por dois foguetes, quase perdendo a visão no olho direito.

"Um golpeou-o na bochecha e o outro acima do olho direito, por isso tiveram que lhe dar três pontos na sobrancelha. Primeiro, temiam que tivesse danificado o cristalino, mas isso foi descartado ontem pelo corpo médico do Boca Juniors, que está a tratá-lo. Tem queimaduras de primeiro grau, mas com um creme vai melhorando", revelou um familiar do jogador à "Tyc Sports".

Viatri, que em tempos chegou a ser apontado a FC Porto e Sporting, acabou por ser atendido de pronto pelos médicos do Boca Juniors, clube onde fez a formação e se iniciou no futebol profissional. Para já, deverá ficar na capital argentina durante mais algumas semanas - e de acordo com o Peñarol, deverá "necessitar de alguns meses para recuperar", havendo ainda dúvidas sobre uma possível lesão interna nos olhos. O avançado irá assim desfalcar o campeão uruguaio em título. Para já, tem a cara assim: