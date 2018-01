Esta foi uma daquelas trocas de mensagens num chat de grupo do whatsapp há uns dias atrás.

Enquanto imaginava o estado absolutamente lastimoso deste amigo, decidi investigar a ressaca. Todas as pesquisas relacionadas era direcionadas para o filme, tive de filtrar para garantir que me levaria onde queria. A ciência defende que uma das melhores maneiras de curar é fácil: reduzir os sintomas da ressaca é reduzir a ingestão de álcool, pois tanto a gravidade quanto a incidência de sintomas de ressaca aumentam de acordo com a quantidade de álcool que você consome.

Pois bem, esta é aquela parte que já todos sabemos, mas... oops... não é bem assim. E na manhã seguinte quando parece que o mundo vai acabar e alguns juram que nunca mais bebem, outros aplicam e defendem a sabedoria old-school: Hair of the Dog, comer uma pizza, um refrigerante ou algo extremamente gorduroso é remédio santo. Mas antes de automedicar-se com algo extremoso, saiba que existem alimentos mais benéficos e cientificamente provados que ajudam a curar. Como banana e abacate ricos em potássio, que vão ajudar a repor os minerais que perdeu, gengibre para alívio de náuseas, e água de coco que ajuda a eliminar as toxinas do álcool. Iogurte grego rico em cálcio, probióticos que ajudam a flora intestinal e mirtilos com poderosos compostos ativos que protegem o sistema imunitário são outras opções.

Mas sem dúvida de que não beber é o único remédio 100% garantido para nos livrarmos de uma ressaca.

O Smoothie

Ingredientes

1 copo de mirtilos congelados

1 banana pequena

1-2 Abacate pequeno

1 colher de sementes de chia

1/2 copo de iogurte grego natural

1 copo de água de coco

1 colher de óleo de coco orgânico e prensado a frio

1 colher de sopa de mel

1 dedo de gengibre

Método

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma consistência homogénea.

Beba tranquilamente.