Shoya Nakajima foi o vencedor do prémio para o melhor golo do mês de novembro na Liga portuguesa de futebol, em votação levada a cabo no site do Sindicato dos Jogadores. O avançado japonês do Portimonense foi eleito pelo primeiro tento apontado no embate diante do Tondela, referente à 12ª jornada da I Liga, que o conjunto algarvio venceu por 2-0 - com o segundo golo também a ser apontado pelo nipónico.

O golo de Nakajima reuniu 40,74 por cento dos votos, terminando logo à frente do golo de Carraça, que valeu o triunfo do Boavista sobre o Moreirense (30,86 por cento), e do tento de Samaris, no triunfo do Benfica no terreno do Vitória de Guimarães (16,05 por cento).

O japonês de 23 anos, que soma seis golos em 15 jogos pelo Portimonense, junta-se assim aos vencedores dos meses de agosto (Bruno Fernandes/Sporting), setembro (André Sousa/Belenenses) e outubro (Rodrigo Pinho/Marítimo), figurando assim nos candidatos ao prémio de Melhor Golo da época 2017/2018. A estes, juntar-se-ão os vencedores das votações relativas aos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio.