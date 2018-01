Bruno de Carvalho afirmou que o Benfica deveria descer de divisão devido à recente polémica em volta do caso dos e-mails. Recentemente, o FC Porto denunciou o caso como sendo uma rede de corrupção e influências por parte das águias.

“O que está ali descrito é muito mais do que perda de pontos. O quê? O mesmo que aconteceu à Juventus, por exemplo. Descida de divisão como é mais do que óbvio. Se aquilo que está escrito não for para descer de divisão, então não sei para o que é se isto acontecesse com o Sporting diria a mesma coisa”, referiu o presidente leonino, em entrevista ao Record.

Bruno de Carvalho sublinhou ainda a sua vontade de ver Cristiano Ronaldo em Alvalade, bem como ganhar a Liga Europa.