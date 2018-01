Açores

05-jan-18 08H00 Estrada Príncipe Alberto do Mónaco - Freguesia das Angústias - Ilha do Faial

10-jan-17 06H45 Av. Alberto I Príncipe do Mónaco - Freguesia de S. Pedro - Ponta Delgada

13-jan-17 06H45 Av. Alberto I Príncipe do Mónaco - Freguesia de S. Pedro - Ponta Delgada

16-jan-18 16H00 Variante - Freguesia da Feteira - Ilha do Faial - Horta

22-jan-18 06H45 Estrada Regional n.º 1 de 1.ª, lugar da Atalaia freguesia da Ribeirinha, concelho de Angra do Heroísmo

Aveiro

03-jan-18 08H00/14H00 EN 109, Km 58,1 - Aveiro

06-jan-18 08H00/14H00 Av. da Universidade - Aveiro

09-jan-18 08H00/14H00 Rua Cega, S. Bernardo - Aveiro

10-jan-18 09H00/13H00 EN 109-4, em Silvalde - Espinho

10-jan-18 15H00/19H00 Rua da Mãe D'Água, em São João de Ovar - Ovar

12-jan-18 13H00/19H00 EN 16, Km 0,5 - Aveiro

17-jan-18 09H00/13H00 Rua da Circunvalação - Santa Maria da Feira

17-jan-18 15H00/19H00 Rua das Águas - São João da Madeira

23-jan-18 08H00/14H00 Av. da Universidade - Aveiro

24-jan-18 09H00/13H00 Av. 32, em Anta - Espinho

24-jan-18 15H00/19H00 Av. da Régua - Ovar

27-jan-18 13H00/19H00 EN 109, Km 58,1 - Aveiro

31-jan-18 09H00/13H00 EN 223, Km 22,1 - Santa Maria da Feira

31-jan-18 15H00/19H00 Rua das Águas - São João da Madeira

Beja

03-jan-18 09h00 Rua Zeca Afonso - Beja

17-jan-18 09h00 EN 255, Km 98 - Moura

24-jan-18 14h00 Rua Francisco Miguel Duarte - Beja

31-jan-18 09h00 Av. Salgueiro Maia - Beja

Braga

03-jan-18 14H00 Av. Miguel Torga - Braga

09-jan-18 14h00 Circular Urbana de Guimarães - Azurém

12-jan-18 21H00 Av. António Macedo - Braga

16-jan-18 14H00 Av. Miguel Torga - Braga

16-jan-18 14h00 Variante Creixomil - Guimarães

19-jan-18 21H00 Av. Miguel Torga - Braga

26-jan-18 14H00 Variante do Cavado - Braga

30-jan-18 08H00 Circular de Barcelos - Barcelos

Bragança

17-jan-18 08H00/14H00 Av. das Cantarias - Bragança

18-jan-18 08H00/14H00 EN 15 - Mirandela

Castelo Branco

10-jan-18 10h00 / 12h00 EN 112 - Chão de Santo André - Castelo Branco

16-jan-18 07h00 / 10h00 Av. Infante D. Henrique - Covilhã

25-jan-18 13h30 / 15h30 EN 18 - Vale do Romeiro - Castelo Branco

Coimbra

04-jan-18 09H00 EN 341-KM 47 - Coimbra

15-jan-18 09H00 Av. da Guarda Inglesa - Coimbra

17-jan-18 14H30 Ponte Rainha Santa Isabel - Coimbra

23-jan-18 09H00 RU - Centro Escolar São Julião/Escolas - Figueira da Foz

30-jan-18 09H00 Via Augusto Vaz Serra - Coimbra

Évora

03-jan-18 09H15 EN 18 - Frei Aleixo sentido Évora/Estremoz - Évora

12-jan-18 09H00 EN 18 ao Gil - Estremoz

15-jan-18 09H15 EN 114 - Évora Hotel sentido Montemor/Évora - Évora

19-jan-18 09H15 Av. Lino de Carvalho - Évora

22-jan-18 09H15 R-114-4 sentido Arraiolos/Évora - Évora

29-jan-18 09H00 Av. Rainha Santa Isabel - Estremoz

31-jan-18 09H15 EN18 - Frei Aleixo sentido Évora/Estremoz - Évora

Faro

05-jan-18 08h00 Caminho Municipal - Urbanização Marlin - Tavira

08-jan-18 14H00 Av. de Castro Marim - Vila Real de Santo António

11-jan-18 09H00 Av. V6 - Portimão

19-jan-18 08H30 Av. Dom João VI - Olhão

21-jan-18 09H00 Av. Fonte Coberta - Lagos

29-jan-18 09H00 Rua da Cruz Vermelha - Tavira

Guarda

15-jan-18 13H00 Via da Cintura Externa da Guarda - VICEG

26-jan-18 07H00 EN 18

Leiria

05-jan-18 09H00/12H00 Av. Nogent sur de Marne – Nazaré

11-jan-18 09H00/12H00 Estrada da Garcia – Marinha Grande

Lisboa

05-jan-18 14H00/18H00 Av. de Calouste Gulbenkian – Lisboa

08-jan-18 21H00/24H00 Av. Almirante Gago Coutinho – Lisboa

09-jan-18 09H00 Rua Elias Garcia - Rio de Mouro

09-jan-18 14H30 Rua Elias Garcia - Rio de Mouro

13-jan-18 14H00/18H00 Av. Padre Cruz – Lisboa

15-jan-18 14H00/18H00 Av. Infante D. Henrique, frente a Sta. Apolónia - Lisboa

15-jan-18 13H30-17H00 EN 6 - Km 11.4 (Sentido Cascais - Lisboa)

17-jan-18 09H00 / 12H00 Rua Almirante Gago Coutinho - Ramada

18-jan-18 08H00-12H30-13H30-17H00 Estrada dos Salgados, Amadora

23-jan-18 14H00 EN 10, km 126,7, sentido Sobralinho /Alhandra

24-jan-18 07h às 13h Av. da República - Nova Oeiras - sentido Poente /Nascente

24-jan-18 13h às 19h EN 249-3 (variante Porto Salvo) - sentido Norte/Sul

Madeira

02-jan-18 14H00 Av. Mário Soares e Rua Pestana Júnior

04-jan-18 08H00 VE 5 - Camacha

05-jan-18 08H00 VR1, Av. do Infante e Av. Mário Soares

09-jan-18 07H00 VR 1 Km 6.0 - Quinta Grande

10-jan-18 08H00 Estradado Aeroporto, Tendeira - Caniço

11-jan-18 14H00 VR 1 - São Pedro

12-jan-18 08H00 Rua Pestana Júnior

15-jan-18 14H00 Rua Manuel dos Passos - Machico

15-jan-18 14H00 Av. do Infante Rua Pestana Júnior

16-jan-18 14H00 Av. do Infante, Rua Pestana Júnior e VR 1

17-jan-18 13H00 VE 3 Lugar de Baixo e Madalena do Mar

19-jan-18 14H00 Av. do Infante, Estrada Monumental e VR 1

23-jan-18 08H00 Av. Mário Soares e Rua Pestana Júnior

25-jan-18 17H00 VE 1 - Moinhos - Faial/VE 1 Túnel do Cortado Santana

26-jan-18 16H00 Rua Pestana Júnior e VR 1

29-jan-18 14H00 Rua da Ribeira - Machico

30-jan-18 14H00 Av. Mário Soares, VR 1

Portalegre

10-jan-18 08H00 Av. do Bonfim - Portalegre

17-jan-18 08H00 Av. do Dia de Portugal - Elvas

Porto

04-jan-18 14H00/18H00 Av. Marechal Gomes da Costa - Porto

08-jan-18 20H00/24H00 Estrada da Circunvalação - 9389 - Porto

11-jan-18 14H00/18H00 Rua Ribeiro Cambado - Valongo

15-jan-18 20H00/24H00 AEP - Porto

18-jan-18 08H00/12H00 Estrada D. Miguel - Gondomar

25-jan-18 08H00/12H00 Rua Calouste Gulbenkian - Matosinhos

Santarém

05-jan-18 09:00/13:00 Rua Eng. Ferreira - Entroncamento

08-jan-18 14:00/18:00 EN 110 - Alvito - Tomar

18-jan-18 08:00/12:00 Rua Dr. Joaquim F. Alves - Ourém

18-jan-18 08:00/12:00 Rua Principal - Barreira Alva - Torres Novas

25-jan-18 13:00/16:00 Rua Actriz Alda Rodrigues - Santarém

Setúbal

05-jan-18 09:00 Circular Externa - Montijo

08-jan-18 14:00 Av. Arsenal do Alfeite (sentido Almada - Corroios)

10-jan-18 14:00 Quinta das Rabelas - Barreiro

17-jan-18 10:00 Av. 1.º de Dezembro 1640 - Casal do Marco

26-jan-18 09:30 EN 4 - Setúbal

Viana do Castelo

08-jan-18 16H00 Av. Capitão Gaspar de Castro - Viana do Castelo

15-jan-18 09H00 Via Foral D. Teresa - Ponte de Lima

Vila Real

04-jan-18 14H00 Rua Da Paz - Chaves

08-jan-18 08H00 Av. Osnabruk - Vila Real

23-jan-18 14H00 Rua Rainha D. Mafalda - Chaves

29-jan-18 14H00 Av. Unesco - Vila Nova - Vila Real

Viseu

03-jan-18 14H00 Av. D. Egas Moniz - Lamego

05-jan-18 21H00 Av. Europa - Viseu

19-jan-18 14H00 Estrada Nelas - Viseu

22-jan-18 10H00 Av. D. Egas Moniz - Lamego

24-jan-18 16H30 Av. Cidade Salamanca - Viseu