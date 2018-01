Uma jovem de 20 anos que estava em topless no Festival Rhythm and Vine, na Nova Zelândia foi filmada a bater num homem depois de ter sido apalpada.

Um amigo da jovem acabou por filmar o momento que foi partilhado nas redes sociais.

Segundo o Daily Mail Australia, a jovem garante que não está arrependida do que fez. “Eu acarto as minhas ações e espero ter inspirado outras mulheres a sentirem-se confortáveis com os seus corpos”.

A jovem explicou ainda que no momento estava com “muita raiva acumulada por assédio ao longo do dia”, o que levou aquela reação.