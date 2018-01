O duque de Edimburgo anunciou no ano passado que se ia retirar dos compromissos oficiais da família real britânica. No entanto, Filipe, de 96 anos, continua a dar muito que falar.

De acordo com o Daily Mail, o duque passou o ano em Sandringham, com Isabel II e a filha Ana. De acordo com uma testemunha que estava no local, Filipe fez um comentário ao ver passar um homem alto de barba: “É um terrorista?”

“O Filipe estava a desejar a muitas pessoas um feliz ano novo e viu esse homem com barba. (…) Claro que foi uma piada, mas ele disse isso perto do homem. Acho que sabia que ele iria ouvir”, afirmou a testemunha.

A imprensa britânica tentou contactar o Palácio de Buckingham, mas não obteve uma reação.