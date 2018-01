Bruno de Carvalho voltou a usar a sua página no Facebook para deixar uma mensagem aos adeptos sportinguistas. Em causa está o dérbi de quarta-feira, dia em que o Sporting vai à Luz defrontar o Benfica.

No Facebook, o presidente dos Sporting afirmou que este será um encontro entre “duas grandes equipas”, mas appoveitou para deixar alguns recados.

“Não vamos responder ao incitamento à violência, que outros fizeram, com violência. Vamos responder com apoio, constante, durante os 90 minutos. Vamos mostrar por que razão somos os melhores adeptos do mundo!”.

“O Sporting não precisa que os seus adeptos usem as suas mãos para fazer justiça. Precisamos, apenas, do vosso amor eterno, do vosso apoio constante, de união e coesão, contra tudo e contra todos os que nos quiserem mal”, acrescentou.