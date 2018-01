A chuva vai manter-se até ao final da semana, no entanto, a partir de sexta-feira as temperaturas vão descer dez graus e a chuva vai tornar-se mais intensa nas regiões Norte e Centro.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), até quinta-feira não haverá alterações significativas no estado do tempo. “Na sexta-feira, a situação muda com a passagem de uma frente fria que vai dar precitação mais intensa na região norte e centro e que vai chegar à região sul”.

O IPMA prevê ainda queda de neve “nas quotas mais baixas” e forte agitação marítima com ondas que podem chegar aos quatro e cinco metros.

Na sexta-feira e sábado as temperaturas vão rondar os 10 graus Celsius e nas terras altas do norte e centro do país as temperaturas mínimas vão ficar abaixo dos zero graus.

Este cenário deverá manter-se até ao início da próxima semana.