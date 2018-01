No primeiro dia útil em que as e-GAR (guias de acompanhamento de resíduos eletrónicas) estão em funcionamento, a Associação Portuguesa dos Operadores de Gestão de Resíduos e Recicladores (APOGER) já recebeu "centenas de queixas de operadores de gestão de resíduos que têm as suas frotas paradas por não conseguirem emitir as e-GAR".

"Neste momento, a plataforma para a emissão da e-GAR encontra-se bloqueada, as dificuldades de acesso à plataforma atingiram o limite e os operadores não têm qualquer resposta objetiva da APA [Associação Portuguesa do Ambiente]", pode ler-se no comunicado. "A APOGER pediu a passada semana um parecer vinculativo à APA acerca de como agir nesta situação, pedido esse que não obteve qualquer resposta", acrescenta.

Quitéria Antão, presidente da associação, afirma que este primeiro dia "está a ser um caos para as empresas" e questiona "quem vai pagar os prejuízos às empresas".

Entrou em vigor, no dia 1 de janeiro, a portaria 145/2017 que obriga à criação de uma e-GAR para o transporte de resíduos.