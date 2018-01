2017: O “ano saboroso” de que António Costa já tem saudades

Os portugueses de hoje não aguentarão mais uma “descida aos infernos” da pré-bancarrota; os portugueses de amanhã não merecem ser condenados a sacrifícios que inviabilizarão o exercício pleno da sua liberdade e felicidade

1. Escrevemos a presente prosa no primeiro dia do ano de 2018. Após as comemorações próprias da despedida do ano anterior e de saudações a esta nossa nova etapa de vida, é inevitável proceder-se a um balanço derradeiro do que sucedeu – e a uma prospetiva daquilo que nos aguarda ao longo dos próximos trezentos e sessenta e quatro dias. Porque o passado, mais remoto e mais recente, é sábio: ensina-nos lições e evoca-nos sempre que as nossas ações, individuais e coletivas, têm consequências. Olvidar factos, méritos e castigos antigos que tanto nos custaram para seguirmos as promessas irresponsáveis dos mesmos “vendedores de ilusões” é o primeiro passo rumo a novo precipício. Ora, os portugueses de hoje não aguentarão mais uma “descida aos infernos” da pré-bancarrota; os portugueses de amanhã não merecem ser condenados a sacrifícios que inviabilizarão o exercício pleno da sua liberdade e felicidade.

2. Dirão os leitores mais engajados com a esquerda radical, que ocupa conjunturalmente o poder em Portugal, que este nosso discurso limita-se a recuperar o tom negativista da chegada iminente do “diabo”, que custou a liderança do PSD a Pedro Passos Coelho. Pois, mas ainda somos daqueles que não trocam convicções e pensamentos por conveniências eleitoralistas ou popularidade fácil. Porque ser popular, adulado por cerca de noventa por cento dos portugueses, é fácil: o que é difícil é afirmar e fazer aquilo que a verdade e a razão impõem, mesmo que tal signifique gerar contestação ou a oposição sem quartel dos interesses instalados de sempre. Neste sentido, o balanço do ano de 2017 é claramente negativo: foi a confirmação de que não aprendemos com os erros do passado (ainda para mais de um passado ainda bem presente!).

3. O Estado português foi colonizado por centros de interesses (ligados ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda, para além dos habituais amigalhaços do PS) como nunca antes; as figuras pardas do “socratismo” voltaram ao poder, ainda com mais protagonismo do que na era do próprio José Sócrates; o poder político português tornou-se na agência de emprego das famílias dos dirigentes do PS; os sindicatos comunistas aumentaram o seu protagonismo em empresas chaves para o futuro da economia nacional; o Bloco de Esquerda já manda em setores essenciais para a nossa visão de país e de comunidade, como são a Educação e a Saúde; o Estado português revelou fatalmente a sua fragilidade, na sequência das trágicas ocorrências do verão e outonos passados. Morreram mais de cem pessoas por incúria e incompetência assassina do Estado socialista-comunista português: não obstante, o Primeiro-Ministro António Costa foi célere e bem lesto ao qualificar o ano de 2017 como um “ano saboroso”. Não estranhamos: para quem, após morrerem largas dezenas de concidadãos por culpa da incompetência do Estado que dirige, opta por ir para Palma de Maiorca em férias, é natural que o ano de 2017 tenha um sabor mais doce do que para a maioria dos portugueses.

4. Esta ofensa às vítimas dos incêndios – e, por conseguinte, uma ofensa a todos os portugueses – mereceria uma condenação veemente e implacável do Primeiro-Ministro por parte da opinião pública, da oposição e até do Presidente da República. Porque se a situação é tão grave como proclama – e bem, com muita razão! – Marcelo Rebelo de Sousa, como compreender que essa gravidade excecional não se traduza em consequências políticas? Se todos afirmaram que Constança Urbano de Sousa não mandava rigorosamente nada no Ministério da Administração Interna, se todos concordaram que António Costa era o verdadeiro Ministro que tutelava o setor, como compreender que todos os políticos se tenham dado como satisfeitos com a mera demissão da ex-ministra? Por nós, não deixaremos, a bem da verdade e da decência institucional e democrática, de recordar que António Costa deixou que mais portugueses morressem tragicamente em outubro para mexer na Administração Interna – entre a fidelidade aos portugueses ou a fidelidade aos seus camaradas de partido, o nosso Primeiro-Ministro opta sempre pelos segundos. À boa maneira de José Sócrates.

5. E, após uma reação inicial em que a comunicação social exerceu o seu papel, a verdade é que, de repente, o apuramentos da responsabilidade política pela incompetência do Estado na proteção dos seus cidadãos passou para um plano secundário, se não mesmo terciário. No último mês, já só se falou no “milagre económico” do governo, na eleição de Mário Centeno para o Eurogrupo e na redução da dívida pública. Ora, o mesmo governo que reclamava que a culpa dos incêndios era do governo anterior, porque, afinal de contas, nunca poderia ter feito tanto mal em menos de dois anos no exercício das suas funções – foi o mesmo governo que passou a reclamar que o “sucesso económico” era a prova exclusiva do acerto do seu trabalho. Ou seja: quando há boas notícias, a responsabilidade é sempre do governo de António Costa; quando há más notícias, a culpa é sempre do governo de Pedro Passos Coelho e Paulo Portas. Esquecem-se, porém, de referir que este sucesso é largamente o resultado de opções político-legislativas do governo anterior, como, aliás, fica provado com a resistência do PS em alterar as regras do Código do Trabalho aprovadas pelo governo anterior – e que tanto são criticadas pelo PCP (como haviam sido criticadas pelo PS , quando estava na oposição).

6. Enfim, 2017 já lá vai. Mas as comemorações do ano novo não podem fazer esquecer o que sucedeu no ano transato: até porque, não obstante a mudança simbólica do calendário, a nossa vida é essencialmente marcada pela continuidade. Só a resolução humana determinada poderá atuar sobre o curso dos acontecimentos. Não esqueceremos, em 2018 e nos anos subsequentes, os nossos concidadãos que perdemos em 2017 por culpa da incompetência do Estado de António Costa. Em Lisboa ou em Palma de Maiorca, António Costa será forçado a não se esquecer. Os portugueses – no único “focus group” que interessa que é o ato eleitoral – farão António Costa lembrar-se do “ano saboroso” de 2017.

7. Até porque já não restam dúvidas quanto ao caráter de António Costa: considerar que o ano em que o fundador do seu partido e ex-presidente da República apoiado pelo seu partido, Mário Soares, faleceu; em que mais de cem portugueses morreram na sequência de incêndios florestais, em que o Estado português foi considerado, nos bastidores, anedótico pelos seus pares na NATO, em virtude do episódio pitoresco do assalto à base militar de Tancos; em que Portugal teve de enfrentar uma seca sem precedentes nas últimas décadas, após António Costa, no verão, ter declarado que o grande desafio a seguir aos incêndios era preparar o país para enfrentar as cheias; em que o seu Ministro das Finanças, Mário Centeno, considerou que os incêndios, do ponto de vista orçamental, até foram positivos; em que a Auto Europa começou seriamente a ponderar sair de Portugal, por temer a influência crescente dos comunistas – foi um ano saboroso, mostra bem que António Costa só vive do poder e pelo poder.

8. Do seu poder pessoal. Onde é que já vimos este filme? E como acabou este filme? Pois…de repente, o “costismo” parece um “déjá vu” indesejado do pior do socratismo…

Escreve à terça-feira