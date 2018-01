Fumo passivo – obrigado nova lei do tabaco!

Os estudos científicos revelaram a existência de cerca de 4000 compostos químicos diferentes no fumo do tabaco, os quais podem ser respirados pelo fumador passivo. Ainda bem que Portugal dá passos de gigante em termos de legislação!

Pasma-me – e isto tem que ser dito mesmo que “politicamente incorreto” – que alguns homens e mulheres continuem a fumar desalmadamente à frente das crianças e nos locais frequentados por elas. Estão a agredir, por vezes de modo irreversível, a saúde dos seus filhos. Ponto final.

Muito se tem dito e escrito sobre o tabaco e os seus efeitos negativos. Às vezes de uma maneira tendenciosa, fundamentalista e até mesmo estúpida. O excesso de zelo dá quase sempre asneira e torna-se ineficaz.

De certo que a maioria dos leitores está plenamente informada dos efeitos negativos do tabaco sobre a saúde. Dir-se-ia que toda esta conversa seria “sopa requentada”. Mas um aspecto talvez mais recente é que, depois de toda a informação veiculada sobre as doenças provocadas pelo tabaco no indivíduo que fuma, vários dados muito pouco “simpáticos” foram produzidos sobre os efeitos do tabaco nos não fumadores, ou seja, naqueles que compartilham espaços onde a atmosfera que se respira está carregada de fumo e de outras substâncias derivadas da combustão do tabaco – são os chamados “fumadores passivos”.

Independentemente dos juízos de valor, morais ou outros, que cada um faz sobre o ato e a opção de fumar, factos são factos e, no que respeita às crianças, dada a grande vulnerabilidade das suas vias aéreas, é conveniente realçar alguns aspetos para que os pais possam, na medida das alterações de comportamentos que queiram ou consigam ter, padronizar a sua vida e o ambiente onde os filhos vivem segundo critérios de qualidade ambiental.

Acresce que entre as mulheres tem aumentado de um modo inquietante a percentagem das fumadoras, como atesta o Inquérito Nacional de Saúde, sobretudo mulheres jovens, as que terão filhos de pouca idade. Ao contrário dos homens adultos jovens, em que a percentagem de fumadores decresce, as mulheres fumam mais, em número de pessoas, e mais, em número de cigarros, em todas as classes sociais mas mais nas afluentes (que servem de exemplo de imitação às outras).

No que se refere às crianças, é fácil protegê-las do fumo passivo, e a nova legislação fá-lo: transformar a casa, os infantários e os meios de transporte (o carro particular, por exemplo) em lugares onde não se fume. Alguns argumentarão que os escapes dos automóveis ou algumas indústrias poluem muito mais do que o tabaco; discussão à parte, talvez nos seja mais possível dominar o fator “tabaco” do que proibir a circulação automóvel ou criar indústrias menos poluentes. Deveremos fazê-lo também, em nome da ecologia e da cidadania, mas o primeiro elemento está mais ao nosso alcance. Apenas isso. O facto de os outros elementos poluentes também existirem não torna este menos agressivo.

Substâncias perigosas no fumo do tabaco

Os estudos científicos revelaram a existência de cerca de 4.000 compostos químicos diferentes no fumo do tabaco, os quais podem ser respirados pelo fumador passivo. Muitos destes são irritantes e agressivos, condicionadores de alterações nos sistemas de defesa e de limpeza brônquica da criança, e estimulantes de alergias. Por outro lado, alguns destes compostos aderem às roupas, paredes, mobílias, tapetes e alcatifas, ou ficam no habitáculo do automóvel. Entre estes compostos estão o alcatrão, o monóxido de carbono, a amónia, o arsénico, o cianeto de hidrogénio, etc. Não são coisas muito saudáveis...

Sem retirar aos fumadores o seu direito a fumar, o que se lhes pede é que evitem fazê-lo, não apenas em frente de crianças mas nos locais onde as crianças habitam e circulam.

Para além de irritar os olhos e as vias aéreas, os compostos existentes no fumo do tabaco aumentam a probabilidade do aparecimento de doenças na criança, como pneumonia, bronquite, tosse e dificuldade respiratória, otites e agravamento da asma. O fumo passivo pode, também aumentar a probabilidade de desenvolvimento de doença cardíaca em adulto, para além da menor oxigenação global que se pode traduzir em problemas de aprendizagem.Estar atento a estes cuidados poderá evitar muitos problemas à criança e muitas maçadas, preocupações e despesas aos pais.



Fumar na gravidez

O consumo de tabaco durante a gravidez pode ocasionar mau crescimento intra-uterino (fetos e bebés pequenos), aumento da probabilidade de aborto e, ainda, um risco acrescido de síndroma da morte súbita do lactente. Todos estes factos estão comprovados cientificamente, embora se refiram a graus de risco e não a realidades, como é óbvio. No entanto, face a tudo o que pode perturbar uma gravidez, evitar o que é possível evitar e que está ao nosso alcance, não parece disparatado.

Se houver visitas ou familiares em casa que queiram fumar, os pais deverão, em defesa do direito da criança a um ambiente respiratório saudável, pedir à pessoa para não fumar ou apagar o cigarro se já o acendeu. Não vão no argumento “Ah!, Mas é só um cigarrinho” ou “Um cigarro não faz mal a ninguém”. Faz, no que toca às crianças, principalmente nos primeiros anos de vida ou se têm algum problema respiratório incluindo otites. Os vossos filhos agradecerão estes cuidados.

Outros pormenores associados ao tabaco

Valerá a pena mencionar, embora um pouco fora do âmbito “respiratório”, que o tabaco é responsável indirecto por queimaduras e incêndios (seja o próprio cigarro, sejam os isqueiros ou fósforos) e por intoxicações gravíssimas (a ingestão de uma ‘beata’ pode matar uma criança).

Espero que as leitoras e leitores pensem duas vezes antes de acender o próximo cigarro – pela saúde dos vossos filhos, já que, quanto à vossa, são livres de dar cabo dela, como e quando quiserem...

O início de 2018 pode ser uma oportunidade para deixar de fumar, à boleia da lei – “Que a Força esteja convosco!”. E Bom Ano, claro, de preferência num mundo sem tabaco.

Pediatra, Escreve à terça-feira