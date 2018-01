Justiça: União Euopeia e Polónia

A democracia não pode hoje ser pensada apenas como a expressão eleitoral da vontade da maioria, deve incorporar também o respeito pelo estado de direito

A Comissão da UE parece ter-se decidido, por fim, a tomar posição sobre o perigo de uma possível deriva antidemocrática na Polónia.

Fê-lo, precisamente, a propósito da reforma do sistema judicial daquele país e pelo que ela pode significar de risco para a separação de poderes.

A preocupação da UE reside na possibilidade que, doravante, na Polónia, o poder político tem de condicionar a independência dos magistrados, por via da gestão da sua carreira e do controlo que passa a ter sobre as nomeações para os lugares mais relevantes da hierarquia judiciária.

A manifestação de tal preocupação é, verdadeiramente, expressiva, pois, em rigor, é a primeira vez que a UE parece querer debruçar-se a sério e em concreto sobre uma das dimensões da democracia moderna de um dos seus estados membros.

A democracia não pode hoje, com efeito, ser pensada apenas como a expressão eleitoral da vontade da maioria: tal amputação origina os riscos da sua própria destruição.

Ela inclui, também, pois, a necessidade de respeito pela constituição e pelas leis enquanto instrumentos de regulação da sociedade que a todos obrigam – maioria e minorias –, permitindo, deste modo, as condições de convivência civilizada de todos e, assim, a unidade do Estado.

É precisamente neste plano que se impõe, portanto, a imprescindível independência do poder judicial e, como seu corolário, a necessidade de que os seus magistrados não possam ver condicionadas as suas decisões pela interferência directa, ou indirecta, de outros poderes.

Esta última dimensão da independência do poder judicial não é, contudo, assumida ainda, abertamente, a nível de toda a Europa, ou, sequer, a nível da maioria dos países que integram a própria UE.

Na UE, países há, de facto, com tradições democráticas mais antigas e já razoavelmente firmadas, que mantêm sistemas de governo e gestão das carreiras das magistraturas que não se compadecem com as consensuais exigências do Conselho da Europa sobre o que devem ser os modelos de governo próprio das magistraturas.

Por essa razão, países como a Polónia, Hungria, República Checa, Eslováquia, entre outros, pretendem que algumas das reformas que introduziram na gestão dos sistemas judiciais e no governo das magistraturas mais não reflectem do que a cultura e tradição centro-europeia, que outros também preservam sem problemas.

Outros países há, por outro lado, que, reivindicando-se de uma tradição jacobina, continuam a preconizar a necessidade de diferenciar entre juízes e procuradores, no que se refere à autonomia dos seus sistemas de governo e gestão de carreiras.

Entretanto, enquanto os órgãos de governo da UE se debatem com a forma como hão-de coerentemente exigir dos seus membros mais recentes que acatem as obrigações resultantes das mais avançadas tomadas de posição do Conselho da Europa sobre a independência das magistraturas, o Tribunal de Justiça da UE avança resoluto nesse sentido.

Numa série de decisões emblemáticas, o TJUE vem apurando o conceito de autoridade judiciária, exigindo que só as que não dependem do poder executivo possam assim ser processualmente consideradas.

A diferença de consistência com que estes órgãos da UE pretendem lidar com esta dimensão da democracia política irá, dentro de algum tempo – estou certo – criar bloqueios de difícil ultrapassagem, na cada vez mais necessária cooperação judiciária na Europa.

Por isso, será porventura chegado o momento de a UE – quer a Comissão, quer o Conselho e o Parlamento – se debruçar, por fim, sobre um problema que, além de emblemático do ponto de vista democrático, tem já hoje implicações reais no relacionamento dos diferentes sistemas judiciais europeus.

