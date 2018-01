O voo saiu de Auckland, Nova Zelândia já depois da meia-noite, contando como já sendo o ano de 2018, em direção a Honolulu, no Havai, onde aterrou às 10h16 de dia 31 de dezembro, ou seja, em 2017.

Este pormenor foi captado por um jornalista que decidiu partilhar o momento caricato no Twitter.

As duas cidades têm uma diferença de 23 horas, ficando separadas pela Linha Internacional de Data, uma linha imaginária no Pacífico que separa fusos horários.

Because of an unexpected delay, Hawaiian Airlines flight 446 took off in 2018 and will land in 2017. #timetravel pic.twitter.com/A5vesXmjqq