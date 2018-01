Alguns arqueólogos israelistas encontraram um selo de argila com 2.700 anos em Jerusalém, que pode ser uma prova de que existiu um governador na cidade naquela época.

O objeto foi encontrado perto do Muro das Lamentações, na Cidade Velha de Jerusalém. Com data do século VI ou VII a.C., o selo servirá como prova de que a figura citada na Blíbia terá mesmo existido.

Segundo a AFP, o selo tem inscrito a expressão “ao governador da cidade”, frase que só era conhecida através da Bíblia.

O selo não faz referência ao nome do governador de Jerusalém, mas será submetido a exames científicos para comprovar a sua ligação à cidade.