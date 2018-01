Durante a noite de passagem de ano mais de mil carros foram incendidados, em Paris, França.

Segundo o comunicado do Ministério francês do Interior, foram incendiados mais de 100 carros do que no ano passado, mas menos do que em 2012 (1.193) e 2013 (1.067).

Foram detidas 510 pessoas pelos desacatos ocorridos durantes as celebrações de ano novo.

A mesma nota referiu ainda que oito agentes ficaram feridos durante as operações policiais.