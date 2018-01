Na segunda-feira a GNR contabilizou 106 acidentes, mas ´não registou vítimas mortais. No entanto, os acidentes resultaram em dois feridos graves e 51 feridos ligeiros.

Entre sexta-feira e segunda-feira a GNR já registou 639 acidentes, que provocaram três mortos, sete feridos graves e 256 feridos ligeiros.

Segundo afirmou à Lusa o major Paulo Gomes do Comando Geral da GNR, nos três primeiros dias de operação houve mais acidente e feridos leves do que no ano passado no mesmo período.

A operação ‘Ano Novo’ começou na sexta-feira e termina esta terça-feira. Segundo a GNR este reforço no patrulhamento do trânsito tem como objetivo prevenir a sinistralidade rodoviária, garantindo a fluidez do trânsito e uma deslocação segura.