Os distritos de Braga e Viana do Castelo estão sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, por vezes forte, para esta terça-feira.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), durante a semana prevê-se ocorrência de precipitação especialmente no Norte e Centro do país.

O IPMA prevê ainda uma subida ligeira das temperaturas mínimas e as temperaturas máximas deverão rondar acima dos 15 graus.