Marcelo, o presidente do povo

Está a fazer dois anos que Marcelo foi eleito “presidente de todos os portugueses”.

A frase, salvo erro, foi pela primeira vez utilizada por Mário Soares no seu discurso da primeira vitória. Na altura, para Soares, ser “presidente de todos os portugueses” era uma emergência também nacional: ele sabia que tinha que reconciliar um povo que se tinha dividido rigorosamente ao meio entre a sua candidatura e a de Freitas do Amaral.

Mário Soares fê-lo com tanto sucesso que, cinco anos depois, o PSD liderado por Cavaco Silva abdicou de ter um candidato e decidiu sem grandes convulsões internas apoiar a recandidatura do Presidente Soares. A direita foi representada nessas eleições de 1991 por um Basílio Horta que, na altura, nem um apoio decente da direção do seu próprio partido – o CDS liderado por Freitas do Amaral – teve. (Curiosamente, os dois estão hoje muito mais próximos do PS de Soares, uma prova da eternidade do soneto batido de Camões: todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades). Marcelo tem várias das qualidades que Mário Soares tinha – a principal é compreender perfeitamente os sinais que vêm dessa entidade chamada “povo”, onde na realidade reside o verdadeiro poder que estará sempre “na rua”.

A homenagem que fez ao Serviço Nacional de Saúde depois de ter saído do hospital Curry Cabral é prova disso, como o foi o discurso do Ano Novo de ontem, onde destacou os sucessos govermanentais na frente económica europeia, mas não deixou de pôr o ênfase todo naquilo que, depois dos incêndios de 15 de outubro, disse ser o compromisso do seu mandato: a existência de dois países dentro de Portugal, um a recuperar sucessos, o outro abandonado à sua sorte.

Quando, esta semana, vetar as alterações à lei do financiamento dos partidos acordada nas catacumbas do parlamento e sem que a maioria dos deputados dos dois maiores partidos o soubesse, Marcelo também estará a cumprir o cargo de “presidente do povo”.