Volume de negócios

Com um volume de negócios no exterior a rondar os 4,5 mil milhões de euros, o setor da construção manteve em 2016 a trajetória descendente iniciada em 2015. Com efeito, este valor traduz uma quebra de 14% face ao ano anterior, altura em que foram faturados 5,2 mil milhões de euros, o que, por seu turno, já refletia uma diminuição homóloga de 7%.

Encomendas

A carteira de encomendas, no entanto, atingiu os 4,2 mil milhões de euros, ou seja, o mesmo valor registado no ano precedente, se bem que nesta altura a quebra apurada, face a 2014, foi de 26%.

Mercados

De acordo com os Cadernos da Internacionalização, da AECOPS, um dos mercados onde a presença da construção portuguesa mais diminuiu foi o europeu, ao contrário do que aconteceu no Médio Oriente.