Não é caso único no mundo, nem mesmo no seu partido, o Ciudadanos: o seu líder, Albert Rivera, foi convidado pelo professor Francesc Carreras, um dos fundadores da força política, e subscritor do “Manifesto Taxidermista” (nome do café em que se reuniam os intelectuais espanholistas que lançaram o partido), porque tinha “pinta” e ganho um concurso de retórica na universidade. A chegada de Rivera à liderança foi um segundo acaso, mas aí para além do ar tenrinho, jogou o alfabeto: no primeiro congresso do partido as várias sensibilidades nos fundadores, gente que vinha dos socialistas até ao PP, não se entendiam e resolveram entregar a lista da direção por ordem alfabética. Foi assim que apareceu como presidente Albert Rivera, nascido em 1979 e antigo militante do PP.

A tendência não é de agora: é sabido que Nixon perdeu o seu debate com Kennedy na televisão pela sua falta de telegenia, tendo apenas ganho a contenda para os eleitores que o escutaram na rádio. As pessoas tendem a confundir juventude com uma certa pureza, beleza e com alguma bondade. Já no cinema clássico americano esta luta de gente com uma pureza redentora estava presente, como no filme protagonizado por James Stewart, “Mr. Smith Goes to Washington”, 1939; em que o personagem, jovem e de um meio humilde, vai lutar, contra os tubarões, pela democracia, em pleno Capitólio.

As eleições não são um concurso de caras e de corpos, embora também possa ser argumentável que, nos dias de hoje, com a existência de televisão, um político gordo, feio e que usava babygrow, como Churchill, teria uma vida difícil para ganhar eleições.

É notório que Arrimadas corporiza uma figura jovem e bela, mas há muitas belas na Catalunha e nenhuma conseguiu os seus resultados. Nela há uma dureza suave que não recua perante nada. Quando ela, no seu discurso de “vitória”, diz que os “independentistas perderam votos” ou que só existe uma maioria independentista no parlamento catalão porque o sistema eleitoral é feito a favor dos independentistas, é óbvio que ela não ignora que está a mentir: de facto os independentistas subiram quase 100 000 votos; e é conhecido que os partidos independentistas têm mais 180 000 votos, que os partidos “constitucionalistas” (PP, Ciudadanos e PSC). O sistema eleitoral catalão decorre da legislação espanhola, e é dentro das 16 comunidades dos mais proporcionais. Mas para ela, como para muitos políticos, a verdade é uma plasticina bastante moldável. Tão moldável que permite à sua campanha divulgar uma fotografia de centenas de crianças a desenharem um laço amarelo, como se fosse feita numa escola da Catalunha, com professores a obrigarem menores a fazerem um ato político; quando na realidade se passava numa escola, noutra localidade de Espanha, para assinalar o dia de combate ao cancro.

Mas isso não pode fazer esquecer que, desde que Arrimadas é cabeça de lista do Ciudadanos, eles reforçaram-se muito: em 2012, a lista tinha sido encabeçada por Albert Rivera e tinha conseguido 9 eleitos; em 2015, Arrimadas obteve 25 deputados; e agora numas eleições feitas sob o 155 e controle do governo autonómico pelo executivo de Rajoy, conseguiu ser o partido mais votado, com 36 eleitos.

O Ciudadanos é um partido que nasceu como uma reação anti-catalanista e alimenta-se deste clima de tensão nacional: quanto mais sobem os independentistas, mais votos tem o Ciudadanos. É isso que permite a Arrimadas fazer os seus discursos apaixonados para voltar a “unir as famílias que o processo catalão separou”.

De resto, esta mulher que chegou em 2008 para viver na Catalunha, e nove anos depois é a política mais votada, pode bem testemunhar a capacidade de integração e convivência dos catalães. Fã do Barcelona, terá conhecido o seu marido no mítico Camp Nou. Xavier Cima, 39 anos, era deputado do mesmo partido de Carles Puigdemont, a CiU que deu origem ao independentista PDeCAT. Depois do casamento resolveu sair da política. Segundo o site El Español, nunca participa nas atividades políticas da mulher. Um amigo disse a esse mesmo site que ele “sempre foi muito independentista, mas agora mostrar-se mais moderado”. De qualquer forma, as diferenças políticas mostram-se pacíficas, como é normal na Catalunh. E o seu cunhado Jordi não deixa de postar apelos ao referendo do dia 1 de outubro, e de chamar “fachos” aos simpatizantes do Ciudadanos no Twitter, sem perder um almoço de família.

A ideia de que os Ciudadanos são “fachos” não é nova: Durante a campanha, vários sites afirmaram que a candidata tinha como primo um antigo governador de província franquista e dirigente da Falange, e que o seu pai tinha sido polícia político franquista.

Confirma-se que o primo da jovem candidata foi de facto dirigente da ditadura. Moisés Arrimadas Esteban foi delegado provincial do Ministério da Habitação em Cádiz, nos anos 60, ascendeu posteriormente a governador das províncias de Cuenca e Albacete e foi chefe local da Falange. A democracia levou-o a mudar para Albacete onde voltou à administração pública.

Os serviços da candidatura do Ciudadanos, no entanto, desmentiram as afirmações sobre o pai da candidata ter sido polícia em Barcelona; não chegou a ser, porque decidiu frequentar o curso de Direito, e acrescentaram que a candidata tinha também um avô comunista, que lutara pela República na Guerra Civil.

A carreira política desta mulher – filha de um casal de Salamanca, nascida em Jerez de La Frontera, na Andaluzia, exercendo consultadoria profissionalmente – que garante não querer estar na política muito tempo, está intimamente ligada ao aparecimento do Ciudadanos. «Há dias que penso quando voltarei a uma empresa privada. Não estou há mais de três anos na política, é verdade. A única coisa que penso às vezes é na minha profissão: consultoria. Eu tenho a característica de ser muito racional. Sei que a política não é, nem deve ser, uma profissão», declarou há uns anos numa entrevista ao El País.

Durante seis anos, Arrimadas trabalhou como consultora de operações e estratégia da empresa D’Aleph, com sede em Barcelona e devido a isso passou, em 2008, a viver na cidade. Em 2010, assistiu com uma amiga a uma sessão do recém-formado Ciudadanos-Partido da Cidadania. No ano seguinte inscreveu-se, como aposta do líder Albert Rivera para porta-voz para a juventude. Quando era jovem havia sido simpatizante do PP, o partido em que os seus pais sempre votaram até a filha ser dirigente do Ciudadanos