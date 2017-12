Milhares de pessoas tiveram de ser retiradas da praia depois de uma barcaça de fogo de artifício se ter incendiado, segundo o Daily Telegraph.

Várias pessoas partilharam imagens do momento nas redes sociais. Nas imagens é possível ver-se o fogo a explodir perto do local onde as pessoas se encontravam.

Frightening scenes at #terrigal as #fireworks display goes wrong. Barge on fire. 2 technicians lucky to escape injury. Thousands leave the beach #NYE pic.twitter.com/n2Vmtt55a2 — Emma Simkin (@SimkinEmma) December 31, 2017