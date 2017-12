O Bloco Central entre 1983 e 1985 alterou por completo as regras de financiamento do PS e PSD, esquema que foi aprofundado e melhorado nos dez anos de cavaquismo. Partido no poder tinha dinheiro para gastar em campanhas eleitorais milionárias, partido na Oposição recebia umas migalhas das comissões cobradas aos empresários, nomeadamente da construção civil e obras públicas.

A distribuição de dinheiro e lugares na máquina estatal funcionava quase na perfeição. Nada ficava ao acaso. O PS, com mais votos, tinha direito a mais dinheiro e mais lugares. Foi assim durante os dois anos em que o FMI aplicava receitas duras aos portugueses para controlar a inflação e o défice.

