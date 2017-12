Um homem barricou-se este sábado numa estação de correios junto ao metro de Kharkiv, na Ucrânia, e fez 11 reféns, sendo dois deles crianças. As autoridades crêem que o indivíduo estará na posse de explosivos, tendo entretanto conseguido entrar em contacto com o mesmo, que se vai mantendo com uma postura calma e ainda não fez qualquer exigência.

"Estamos a fazer tudo para manter a comunicação com ele e para garantir que as pessoas são libertadas", disse o chefe da polícia regional, Oleg Bekh, citado pela Agência Reuters. De acordo com este responsável, o homem está indignado com a recente troca de prisioneiros entre as autoridades ucranianas e os separatistas pró-russos, defendendo que mais deveriam ter sido libertados.

Esta troca de prisioneiros, refira-se, foi a maior em quatro anos de conflito, podendo ter envolvido cerca de 380 pessoas no leste rebelde da Ucrânia. A querela, que desde abril de 2014 opõe as forças governamentais ucranianas aos separatistas pró-russos - que Kiev considera serem apoiados por Moscovo -, já causou mais de 10 mil mortos.