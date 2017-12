Um homem faleceu na manhã deste sábado no bairro social da Alâmpada, na freguesia de Boidobra (concelho da Covilhã), depois de ser atingido por um disparo de uma arma de fogo. O suspeito do crime, entretanto, acabou por se entregar à GNR, estando agora sob custódia da Polícia Judiciária.

De acordo com o "Jornal de Notícias", o crime estará relacionado com uma disputa originada pela venda de um carro. As autoridades foram alertadas sobre a ocorrência pelas 13 horas, segundo revelou à agência Lusa fonte da GNR na Covilhã.

Para o local foram deslocados, além da Guarda Nacional Republicana, meios do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Polícia Judiciária.