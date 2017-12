É o último jogo deste ano na liga inglesa, mas a história vai ser contada em português. O bracarense Carlos Carvalhal despediu-se do Sheffield Wednesday, do Championship, para rumar aos swans, do internacional português Renato Sanches, e aumentar para três o número de treinadores lusos no campeonato inglês.

Atualmente no último lugar da tabela, a missão do técnico recém-chegado à Premier League não será nada fácil dado que o primeiro desafio ao serviço do clube galês acontece ainda durante a tarde deste sábado.

Pela frente, Carvalhal vai encontrar o Watford, do português Marco Silva, que está instalado, por enquanto, no 10.º posto, precisamente a meio da tabela. Salvar o plantel dos cisnes num momento em que o campeonato inglês vai entrar na 21.ª jornada será o grande desafio do técnico que começou a dar nas vistas como treinador ao conseguir levar o Leixões à final da Taça de Portugal, quando a equipa de Matosinhos militava na segunda divisão B.

Em Portugal passou por várias equipas, entre as quais o Sporting. Além fronteiras, e antes de aterrar em solo inglês, Carvalhal passou pelos gregos do Asteras Tripolis (2008) e pelos turcos do Besikas (2011/12) e do Istanbul BBSK (2012).