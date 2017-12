O Sporting está na “final four” da Taça da Liga depois de empatar a um golo com o Belenenses no Restelo.

Marcos Acuña deu vantagem ao Sporting, mas logo a seguir, Coates fez auto-golo e fez o 1-1 final.

No outro jogo do grupo p Marítimo venceu o União da Madeira e fez 5 pontos no grupo B, os mesmos que o Sporting, mas os leões seguem em frente devido à diferença de golos.