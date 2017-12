Como entrar duas vezes em 2018

A Private Fly oferece a bolsos endinheirados a possibilidade de entrar em 2018 duas vezes, começando a festa em Sidney, a primeira grande capital a comemorar a passagem de ano, com um jantar num dos restaurantes com vista para a baía de Sidney, que todos os anos se esmera nos fogos de artifício. Às duas da manhã da costa oeste australiana embarca-se num jato Gulfstream G650ER, pequeno (13 passageiros apenas) e rápido, para viajar contra o fuso horário e chegar às 15h40 do dia 31 de dezembro a Honolulu para aproveitar ainda um pouco das praias havaianas, antes de voltar a festejar. Não é para todos, alugar o avião custa 290 mil dólares só Sidney-Honolulu ou 22.300 dólares por pessoa para um grupo de 13 pessoas. Os menos abastados podem, à distância de apenas um voo de quatro horas, ter a mesma experiência. Começando na Nova Zelândia e terminando nas Ilhas Cook. Um voo entre Auckland e Rarotonga anda entre os 234 (Virgin) e os 527 euros (Air New Zealand)

Debaixo de água

Ano Novo em Sesimbra

Largo da Marinha, Sesimbra

22h00-02h00

Tudo começou em 2006, quando um grupo de mergulhadores decidiu passar a meia-noite debaixo de água, em Sesimbra. Apoiada pela autarquia, a iniciativa repete-se desde então a cada ano nas festas de passagem de ano de Sesimbra. Com os peixinhos. O ponto de encontro dos mergulhadores é às 22h30 no Porto de Abrigo.

À meia-noite, já debaixo de água, cada um acende a sua luz debaixo do mar para um espetáculo bem mais em conta – e original – do que o tradicional fogo-de-artifício.

Demi Lovato

Hotel Fontainebleau

Miami Beach

22h00

de 300€ a 40 000€

O hotel Fontainebleau é conhecido pelos concertos de fim de ano com grandes estrelas da pop. Depois de Justin Bieber, este ano é a vez de Demi Lovato (junto com o produtor e DJ KYGO) animar a festa mais badalada de Miami, continuada pela noite com Travis Scott (nomeado para o Grammy de melhor álbum do ano). A cantora atuará no palco montado junto à piscina e os espetadores podem comprar bilhete normal apenas para o concerto (300€), escolher uma mesa (a partir de 4000€) ou optar pelo espaço privado junto ao palco para desfrutar com os amigos (até 25 pessoas), mas para isso terá de pagar 40 000€. Todos os bilhetes incluem bar aberto até à meia-noite. O hotel também oferece programa familiar no seu restaurante La Côte, mas já está esgotado.

Jantar intimista no Convento Félix

Convento Félix

Perpendicular à Rua das Trinas, próximo da Embaixada de França (e talvez mesmo no seu interior),

Lisboa, 21h30

Jantar volante de cozinha vegetariana e vinhos portugueses que, como o anfitrião, são densos, idiossincráticos e, todavia, leves e fervorosos. Os interessados devem enviar e-mail para felix.ribeiro@ionline.pt com os seguintes e indispensáveis anexos: breve carta de motivação, relatos de recentes travessuras noturnas e a resposta à pergunta abaixo: Quantas vezes mentiu dizendo que se estava a divertir no Lux quando, na realidade, meh, nem por isso?

Curiosidades

Um musical de Filipe La Féria... na SIC

Na noite de 31 de dezembro a SIC emite A Volta ao Mundo em 80 Minutos, espetáculo de Filipe La Féria protagonizado por João Baião. Para os mais excêntricos, que gostam de esbanjar a vida em frente à TV.

maratona para

Famílias modernas

Vem aí uma maratona com os dez episódios da nova temporada para ver seguidinhos a 1 de janeiro. O Fox Comedy transmite o início da nona temporada de “Uma Família Muito Moderna” em antestreia.