Ludacris

Light Nightclub

Las Vegas

21h00

75€ (mulheres) e 100€ (homens)

O espetáculo do veterano rapper Ludacris no Light Nightclub, do Mandalay Bay Resort & Casino, é apenas uma das atrações desta noite louca em Las Vegas, onde as ofertas de entretenimento são mais que muitas (Bruno Mars também terá espetáculo, no The Bank, tal como Steve Aoki, no Hakkasan, entre outros). A começar logo pela própria Strip, a principal avenida da cidade, que é fechada ao tráfego e se transforma numa enorme festa para, mais ou menos, 300 mil pessoas. À meia noite, todos os casinos mostram as suas coreografias de fogo de artifício e a noite prolonga-se até ao dia seguinte e pode continuar indefinidamente, porque falta de entretenimento é coisa de que ninguém em Las Vegas se pode queixar.

Vista de Rio

Belmond Copacabana Palace

Rio de Janeiro

20h00

980€

O mítico hotel do Rio de Janeiro é um dos locais mais elegantes da cidade brasileira e a sua festa exclusiva começa com jantar num dos seus restaurantes, o Pérgula ou o Cipriani, e prolonga-se em festa noite dentro (no palco do famoso Golden Room a orquestra não para, enquanto à beira da piscina, para os mais descontraídos, o som é do DJ Guga Weigert), sempre com paragem à meia noite para que os convivas possam aproveitar a vista privilegiada para a praia de Copacabana e para os fogos de artifício que marcam a entrada no novo ano.

Desde o alto

At.mosphere

Dubai

19h00

665€

Desde o alto da vista privilegiada deste bar no 122.º andar do edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa, no Dubai, o mundo transforma--se noutra coisa e a vista para o fogo de artifício é mesmo privilegiada. O clube preparou dois tipos de passagem de ano, um para famílias com crianças no restaurante – que inclui entretenimento com um violinista e um ilusionista, bem como entrega de prémios, e termina à uma da manhã – e outro só para adultos em que a animação do DJ se prolonga pela noite dentro.

O preço por pessoa já inclui bebidas.

Noites caras

Epic Sana

Luanda

19h30

635€

Os preços praticados por alguns réveillons em Luanda superam os de grandes cidades como Paris ou Londres. Por exemplo, no Epic Sana, de Luanda, há um pacote que inclui garrafa de champanhe e baby-sitting por 635 euros.Uma suite para duas pessoas com direito a tratamento VIP no quarto e uma noite de gala chega aos 3150 euros. O Beu Mar tem o Sukara Reveillon com música ao vivo, buffet, rodízio, bar aberto e fogo de artifício por 230 euros. Quem quiser ficar a dormir terá de desembolsar 500 euros no total (por pessoa).

Curiosidades

Lentilhas

Os italianos têm o hábito de comer lentilhas no final do ano porque são vistas como símbolo de prosperidade e boas novas. Normalmente, são comidas com codeguim (enchido cozido) ou zampone (enchido feito na pata do porco desossada).

Hogmanay

Na Escócia, à noite de fim de ano chamam hogmanay. A origem é viking, a definição do termo está sujeito a diferentes interpretações, mas sem dúvida é a mais importante data do calendário. Como durante mais de 400 anos, os escoceses não festejaram o Natal (só é feriado desde 1958), as famílias juntam-se no hogmanay, que se prolonga até dia 2, que é feriado.