Bar aberto e gelatina que brilha no escuro

Cocktails sem álcool para os mais novos celebrarem em grande. O Google explica como fazer

Basta uma pesquisa no Google para encontrar uma série de sugestões de cocktails sem álcool para crianças. É o caso desta limonada de morango com bolinhas: leva ginger ale, limonada e três morangos em pedaços. Pode preparar um bar alternativo para os mais novos, com os devidos acessórios (dos chapelinhos às palhinhas mais alternativas), e deixá-lo aberto aos adultos que têm de pegar no carro. A alternativa é ter um bar de gelados ou de chocolate quente. Outra ideia que faz sucesso entre os mais novos é gelatina que brilha no escuro. Só vai precisar de uma lâmpada de luz ultravioleta. O segredo é simples: ao fazer a gelatina, substitua metade da água a ferver por água tónica quente.

Gatinhos que explodem

Um jogo de cartas para fugir aos clássicos

Trivial Pursuit, Party, Cluedo, Monopólio ou Uno já são alguns clássicos das festas em família, mas pode aproveitar o fim de ano para se atualizar. “Exploding Kittens” é um dos jogos sensação do momento. É um jogo de cartas em que o objetivo é não lhe calhar uma carta com um gato armadilhado. Na descrição da CNN, é como o Uno, “só que há cabras, enchiladas mágicas e gatos que podem matá-lo”. Encontrará os gatinhos que explodem à venda por exemplo na Fnac (30,99 euros).

Aproveite o fim de semana

Se optar por um programa de passagem de ano mais a pensar nos adultos, pode sempre compensá-los durante o fim de semana com uma atividade ou espectáculo. Nesta altura do ano, há pistas de gelo com fartura e atrações como a roda gigante no Parque Eduardo VII, em Lisboa. O parque temático Perlim, em Santa Maria da Feira, termina no sábado e a Óbidos Vila Natal termina no domingo. No El Corte Inglês de Lisboa está em cena Pocahontas e no Alegro de Alfragide pode ver “A Bela e o Monstro no Gelo”. No cinema encontrará “Coco”, a nova animação da Pixar.

Organizar memórias



Cápsulas do tempo... e desejos para 2018

Ajude-os a preparar uma cápsula do tempo com memórias de 2017, de fotografias a desenhos de algum momento que os tenha marcado. Se estão numa festa, podem recolher memórias ou algum objeto de outros familiares e convidados que lembre o ano que passou e represente os seus desejos para o futuro.

Curiosidades

Godt Nytår

Deve ser a expressão mais repetida em todo o mundo na noite de fim de ano. Desafie os miúdos a aprender como se diz “Feliz Ano Novo” noutra língua, do dinamarquês “Godt nytår” ao japonês “あけまして おめでとう ございます” (Akemashite Omedetou Gozaimasu).

Contagem decrescente

As ilhas de Natal, Quiribati e Samoa são as primeiras a entrar no ano novo, quando forem 10h de domingo em Portugal. Curiosamente, os últimos locais a entrarem em 2018 ficam também no Pacífico e não muito longe: na Samoa Americana só haverá festa 25 horas depois, às 11h de segunda-feira. Quando for meia noite em Portugal continental já soaram há muito as badaladas na Austrália, Japão, China, Japão, Paquistão ou Irão. Pela 1h00 o ano novo chega aos Açores.