HF Ipanema Park

Rua de Serralves, Porto

Telefone: 22 532 2121

Se a ideia é evitar a multidão que no Porto acorrerá aos Aliados para celebrar o Ano Novo (com concertos de Áurea e Amor Electro a partir das 22h30) mas isso não quer dizer que dispense algum convívio com desconhecidos, o Ipanema Park pode ser uma ideia. Além de um restaurante com especialidades da gastronomia portuguesa e internacional, o último andar do hotel de cinco estrelas localizado na Rua de Serralves é um terraço. Com piscina, bar e vista sobre a cidade e sobre o Douro. O preço de uma suite para a noite da passagem de ano varia entre os 206 e os 290 euros.

InterContinental Porto

Palácio das Cardosas

Praça da Liberdade 25, 4000-322 Porto

Telefone: 22 003 5600

Perfeito para festejar uma passagem de ano em pleno, o InterContinental Porto é a opção ideal para aproveitar os primeiros momentos de 2018 na Invicta. Com preços a rondar os 200€, vista para a Praça da Liberdade e a poucos minutos a pé da Estação de São Bento e da livraria Lello, este hotel está próximo de várias atrações da cidade – como a Torre dos Clérigos e o Palácio de Cristal. Depois de um passeio de barco, ao longo do Rio Douro, e de visitar uma das famosas adegas da cidade, pode jantar no restaurante do hotel e desfrutar de um cocktail no bar.

Farol Hotel, Cascais

Av. Rei Humberto II de Italia 7, 2750-800 Cascais

Telefone: 21 482 3490

Para festejar a quadra natalícia, o chefe pasteleiro Michael da Silva Rocha desenvolveu o “Christmas Tea”, um “lanche especial composto por sanduíches, doces típicos da época, bolo red velvet e até mousse, com café, chá ou chocolate quente para acompanhar. O lanche está disponível todos os dias das 16h30 às 18h30. Para a última noite de 2017, uma ementa com o “Moulin Rouge” como mote.

Réveillon Grande Hotel do Luso

R. Dr. José Cid de Oliveira 86, 3050-223 Luso

Telefone: 231 937 937

Para desfrutar da festa e de uma noite de alojamento na unidade hoteleira de 4 estrelas, os preços iniciam nos 420€ por quarto duplo standard, ou 595€ para duas noites. O programa de Réveillon inclui alojamento e pequeno-almoço buffet, aperitivo, jantar e ceia, música ao vivo com a banda Nobel, animação “Homens na Lua”, almoço de Ano Novo e acesso à piscina interior e ao novo ginásio do hotel. O jantar de passagem de ano inicia com um aperitivo e segue para um conjunto de iguarias que incluem foie gras braseado com redução de moscatel, groselhas e broa de milho e lagosta suada com creme de abacate, molho de espumante e ervas aromáticas. Para a ceia há consommé de aves, espetadinhas de porco com bacon e ananás, chocolate quente e pastéis de nata.

Curiosidades

O português que mais gosta do réveillon

No Casino da Figueira da Foz Herman José volta aos tempos de estrela, recordando personagens como

“José Estebes”, “Nelo” ou o “Serafim Saudade”. Depois, a festa continua com a atuação do grupo brasileiro Samba Sem Fronteiras e do DJ Banana, que fará tocar músicas dos anos 70 e 80. O programa inclui jantar de gala e custa 200€ por pessoa.

Serra da Estrela só para ricos

O Hotel Luna propõe três noites de festa. Jantar com pratos típicos da região, visitas aos museus do pão, do queijo e da cereja, degustação de vinhos e festa com música ao vivo é o que pode esperar de 29 a 1 de dezembro neste hotel. Os preços começam nos 478€.