As autoridades acreditam que o incêndio que matou 12 pessoas esta quinta-feira, no Bronx, em Nova Iorque (EUA), foi provocado por uma criança de três anos.

O rapaz estava a brincar com o fogão e acabou por, acidentalmente, deixar a porta do mesmo aberta. A mãe conseguiu fugir com os dois filhos, deixando a porta de casa aberta, o que fez com que as chamas se espalhassem para o resto do edifício, que tem pouco mais de 100 anos.

Segundo o comandante dos bombeiros Daniel Nigro,citado pela imprensa internacional, as escadas “funcionaram como chaminés”, permitindo que as chamas chegassem aos andares superiores.

Recorde-se que este foi o incêndio que mais vítimas mortais fez nos últimos 25 anos numa cidade, afirmou o mayor de Nova Iorque, Bill de Blasio. Entre as 12 vítimas, quatro são crianças.