Enrique Cerezo foi o protagonista de um programa de apanhados da televisão espanhola.

O presidente do Atlético de Madrid foi surpreendido com um rebanho de ovelhas à porta do estádio do Atlético.

Os atores envolvidos na partida ainda queriam que as ovelhas passassem pelo relvado do novo estádio Wanda Metropolitano, mas Cerezo não permitiu.