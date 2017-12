António Costa falou esta sexta-feira sobre as alterações à lei do financiamento do financiamento dos partidos.

Para o primeiro ministro, o debate está a ser feito “com base em pressupostos errados e que não correspondem à realidade do diploma”, acrescentando que este “é um assunto que o Presidente da República apreciará”.

“Tenho visto notícias em que aumenta a isenção do IVA, ora a isenção do IVA já existe, aquilo que se esclarece é quais são as atividades partidárias abrangidas por essa isenção e quais não estarão”, explicou António Costa.

“Neste debate todo ainda ninguém levantou nenhuma questão de constitucionalidade”, salientou.

António Costa falou aos jornalistas à saída do Hospital Curry Cabral, onde foi visitar Marcelo Rebelo de Sousa.