O primeiro-ministro António Costa e o ministro da Saúde Adalberto Campos Fernandes visitaram Marcelo Rebelo de Sousa esta manhã, no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, depois d eo Presidente da República ter sido operado de urgência a uma hérnia umbilical.

“Vim desejar-lhe naturalmente as melhoras, inteirar-me do seu estado de saúde, falar com um amigo e oferecer-lhe um bom livro de espionagem, que é sempre muito bom para recuperar e descansar nestes períodos pós-operatórios”, afirmou o primeiro-ministro.

Costa diz que encontrou um Marcelo Rebelo de Sousa “felizmente muito bem disposto e a recuperar bem”. “Acho que temos um Presidente para na próxima semana regressar à atividade normal”, afirmou o primeiro-ministro, que fez questão de destacar “a natureza do Presidente” e a sua “vontade indomável de estar sempre em ação”.

Depois de ter sido operado, o Presidente da República promulgou quatro diplomas a partir da sua cama no hospital. No entanto, António Costa garante que esses temas não fizeram parte da conversa que teve com Marcelo: “Ninguém vem incomodar com assuntos de trabalho uma pessoa que foi operada há menos de 24 horas. Seria inoportuno”