O Governo pediu à Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) para investigar o aumento de preços da EDP Comercial anunciado esta semana em 2,5% a partir de 18 de janeiro. Esta subida atinge cerca de quatro milhões de clientes que estão no mercado regulado e contraria a tendência do mercado regulado que vê no próximo os preços a descerem 0,2%, uma redução que não acontecia desde 2000.

O gabinete do secretário de Estado da Energia pede ainda ao regulador uma "análise e eventual proposta de atuação no caso de a situação referida corresponder a alguma ação concertada", admitindo a possibilidade de proceder à revisão de normas legais ou regulamentares no sentido de os consumidores possam beneficiar da descida das tarifas aprovadas para o próximo ano.

O Executivo pediu ainda à Agência para a Energia (Adene) que desenvolva, com urgência, uma campanha de informação, pedindo ao regulador que transmita "quais os aspetos mais relevantes que devem ser comunicados aos consumidores para que tenham acesso sempre às tarifas mais baixas do mercado".

Já esta quinta-feira, a ERSE tinha aconselhado os consumidores a consultar e comparar valores, usando os simuladores disponíveis (ERSE, DECO, entre outros) e a mudar para a oferta com condições de preço mais adequadas ao seu consumo. “A ERSE fixa tarifas para o mercado regulado. No mercado livre, os comercializadores só incorporam no preço as tarifas de acesso às redes fixadas pela ERSE que, em 2018, se reduziram em: menos 4,4%. As restantes componentes do preço (energia e comercialização), refletem os custos do próprio comercializador e o preço a que compram a energia no mercado grossista”, acrescentando ainda que “a decisão de redução ou aumento é uma estratégia comercial do seu fornecedor”.

Recorde-se que. Miguel Stilwell de Andrade, administrador da EDP, revelou que este aumento está relacionado com o aumento de preços da energia no mercado grossista que registou um aumento de 24% no último ano, em grande parte devido à seca e, consecutivamente, ao aumento do preço do carvão. Ainda assim, o responsável chama a atenção para o facto de a subida de preço não repercutir totalmente o aumento de custos. “Sofremos um aumento de 24% no mercado grossista e estamos a apresentar uma subida média de 2,5”, diz.

Feitas as contas, esta valorização vai representar um aumento de um euro na fatura a pagar pelos clientes no final do mês. Neste momento, a EDP já está a enviar emails e cartas aos consumidores a informar sobre este aumento de valor e depois de receberem o aviso têm 14 dias para tomarem uma decisão como mudar de operador ou, por exemplo, regressar ao mercado regulado. Uma opção que vai ser possível já a partir do arranque do próximo ano.