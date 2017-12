A viver em Manchester, Inglaterra, Molly observou durante vários dias vários voluntários a ajudar os sem-abrigo da sua cidade, o que a levou a querer ajudar também.

Assim, com o dinheiro que tinha recebido no seu aniversário, a criança de 9 anos comprou bebidas quentes, sopas e outros alimentos para oferecer a Margaret, uma sem-abrigo com apenas 23 anos que tem tido uma vida marcada por várias infelicidades.

“Eu estava a andar na rua e vi voluntários a dar comida aos sem-abrigo. Perguntei à minha mãe se podia fazer o mesmo e ela disse-me que sim”, contou Molly ao Manchester Evening News.

“No inverno está muito frio. Hoje a minha mãe disse-me para vestir um casaco, mas eu não o fiz, e agora estou com muito frio. Fui a uma loja e comprei um gorro, mas há pessoas que não podem fazer isso”.

Margaret, a mulher sem-abrigo, ficou comovida com a atitude uma criança com apenas 9 anos de idade. “Se eu pudesse ter algum presente agora no Natal, queria que fosse a minha família”.