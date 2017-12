A golpada

Resta-nos o Presidente da República que, certamente, enviará o diploma para o Tribunal Constitucional ou, simplesmente, o vetará

Quantas vezes na nossa jovem democracia de pouco mais de 40 anos, foram assinados pactos de regime pelos partidos representados na Assembleia da República?

Isto é. Quantas vezes as forças partidárias mais representativas estiveram de acordo em questões essenciais para o País, como a Saúde, a Educação, a Segurança Social, entre outras?

Pois bem.

Há dez anos, quando a RTP quis mudar o horário dos tempos de antena partidários, e não só, para as 19 horas, em vez de colados ao Telejornal, em menos de 48 horas os partidos reuniram-se e votaram uma alteração à lei da televisão no parlamento para impedir essa alteração.

Dez anos depois, literalmente em segredo, aprovam algo de muito mais grave: o seu próprio financiamento.

Com essa alteração, os partidos deixam de ter um limite para angariação de fundos e conseguem benefícios fiscais, como a devolução do IVA para todas as despesas.

Cientes da golpada, os partidos reuniram-se em segredo e aprovaram na Assembleia o diploma, apenas com os votos contra do CDS e PAN.

Os partidos são financiados por dinheiro público e, caso a lei seja publicada, por um saco sem fundo proveniente de contribuições particulares.

É esta pouca-vergonha que foi cozinhada secretamente.

Onde pára a alegada “superioridade moral” dos comunistas”? E para o Bloco de Esquerda, tratar-se-á de uma “causa fraturante”?

Quanto ao “bloco central”, já nada nos espanta.

O CDS, que está contra esta golpada, deve dar o exemplo e recusar os benefícios, caso sejam aprovados.

Resta-nos o Presidente da República que, certamente, enviará o diploma para o Tribunal Constitucional ou, simplesmente, o vetará.

Na questão do IVA, por exemplo, o PS reclama ser tratado como “qualquer contribuinte”.

Como lembra o jornalista Paulo Ferreira, num excelente artigo no jornal online, ECO, “qualquer outro contribuinte não tem o poder de alterar a lei, quando bem entende, para resolver os problemas a seu favor”.

Eu acrescento: Tenham vergonha!

Jornalista