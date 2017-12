Profissionais na política ou profissionais da política?

As desculpas esfarrapadas de Catarina Martins, o silêncio ensurdecedor de Passos Coelho e a forma displicente como o PS encarou este assunto, envergonham a democracia

A política deveria ser o mais nobre dos serviços públicos. Fazer política, deveria ser o ato pelo qual fazemos algo pela nossa comunidade, sem pensarmos naquilo que vamos receber em troca. Fazer política, deveria ser, antes de mais, um serviço que prestamos à nossa pátria, à nossa cidade, à nossa freguesia e aos nossos compatriotas.

Sobre estes pontos acho que todos concordamos. Mas sejamos sinceros. Quantos políticos fazem política sem necessitarem realmente desses rendimentos para viverem? Quantos políticos têm uma carreira reconhecida fora da política? Pior, quantos políticos usam a política para construir uma carreira fictícia no sector privado? Urge que se tragam profissionais qualificados e de reconhecido mérito, para a vida política portuguesa.

Não sou contra que existam políticos que dedicam toda a sua vida a fazer política. Reconheço que existem, em quase todos os partidos, políticos de carreira que são bons políticos. O que não posso concordar é que praticamente todos os políticos sejam políticos de carreira e que estes mesmos políticos de carreira barrem a entrada de quadros qualificados às funções de poder.

É bastante comum dizer-se que os bons gestores, os grandes quadros das empresas e os empreendedores, não querem ir para funções políticas porque estas são mal remuneradas. Sinceramente, acho que isto é mentira. Alguém que é bem remunerado e que tem interesse em prestar um serviço público na política, não se importa de abdicar de parte dos seus rendimentos, durante 4 anos, para fazer política.

O que afasta os gestores e quadros empresariais da política não são as baixas remunerações. Mas antes o lamaçal em que se tornou a política. O que afasta os quadros empresariais da política, é o facto de existirem políticos profissionais que lhes barram a entrada nos aparelhos partidários, com medo de perderem a sua única fonte de rendimento. O que afasta as pessoas de sucesso da política, é a política ser precisamente a única forma de muita gente ganhar dinheiro.

Ainda esta semana, como foi largamente noticiado, a maioria dos partidos políticos portugueses representados na Assembleia da República, tentou levar a cabo uma golpada natalícia, aumentado descaradamente os seus benefícios. As únicas exceções foram o CDS e o PAN.

Todo a encenação que se gerou posteriormente foi tão triste como o próprio documento aprovado em plenário. As desculpas esfarrapadas de Catarina Martins, o silêncio ensurdecedor de Passos Coelho e a forma displicente como o PS encarou este assunto, envergonham a democracia.

Que o Partido Socialista é um partido oligárquico que emprega no Estado os familiares dos seus dirigentes, isso já todos sabíamos. Agora, que quase todos os outros partidos se unam para saquear os nossos bolsos, isso já me parece mais preocupante. Será que andam mesmo a gozar com a nossa cara?

