Um presente sem grande futuro

Que a agilidade que inspirou os deputados este Natal possa durar o ano inteiro

Tinha tudo para ser uma boa prenda de Natal mas é como diz com graça o slogan de um conhecido licor português: parece ser um “presente sem grande futuro” e, neste caso, não será pelos melhores motivos.

Depois do plenário da passada quinta-feira, os deputados seguiram descansados para a pausa de natal e ano novo com a garantia de que, além de reaver o IVA de outdoors e demais material eleitoral (se calhar, se tivessem de desembolsar o valor por inteiro custava-lhes mais ver o tempo que os cartazes permanecem nas ruas depois das eleições), os seus partidos poderão, no futuro, estar isentos em todas as outras aquisições e gerir assim melhor o fundo de maneio. Como aparentemente não há limites, na volta um jantar de natal ou de fim de ano que junte uns quantos amigos de bancada já seria elegível para a devolução do IVA do bolo rei ou do champanhe.

O caso das alterações ao financiamento partidário é a cereja no topo do bolo de um ano difícil de engolir em muitos momentos da vida pública mas neste caso, mais do que o IVA ou os limites à angariação de fundos – benefícios que será sempre legítimo discutir se os partidos podem e devem ter dada a sua importância num Estado democrático – é a forma como tudo foi feito que está por esclarecer e que, ironicamente, acaba por abalar essa discussão de fundo.

O Bloco de Esquerda, no seu comunicado independente, fala de uma votação norteada pela necessidade de convergência e de garantir a fiscalização das contas partidárias (a recomendação do Tribunal Constitucional que motivou a abertura do dossiê), já que não concordam com o IVA. Os outros partidos salientam o consenso alargado e que não há quaisquer encargos públicos adicionais. Se assim é, podemos contar com consenso alargado para eliminar o IVA?

Explicações à parte, o projeto de lei, sabe-se agora, foi preparado ao longo de meses em sigilo num grupo de trabalho onde só não estava o PAN – por muito que o CDS venha agora sublinhar a sua indignação, podia ter denunciado o caso ao longo das últimas semanas.

Mas o mais inexplicável, se se tiver apenas em conta o que também se passou nos últimos meses, é a rapidez com que o assunto fica arrumado.

De acordo com a ficha no site do parlamento, o projeto de lei já combinado entre PSD, PS, BE, PCP, PEV e que até aqui não tinha sido objeto de uma apreciação pública foi admitido a 20 de dezembro.

No dia seguinte, foi discutido na generalidade (os tais 17 minutos de elogios e omissões que o i relatou na edição de quinta-feira), foi votado na generalidade e na mesma reunião foi votado na especialidade. “Requerimento dispensa redação final”, acrescenta a ficha da iniciativa, que dá conta por fim do envio do diploma para promulgação na sexta-feira passada.

Sem ter de puxar muito pela memória, é possível recordar a história da definição das indemnizações extrajudiciais para os familiares das vítimas mortais dos incêndios. Depois de Pedrógão, o PSD manifestou publicamente a intenção de reunir apoios para avançar por aí, aparentemente houve consenso entre as bancadas mas em outubro os sociais-democratas surgiram a criticar o recuo da esquerda, alegadamente como moeda de troca nas negociações do Orçamento do Estado. Dias depois, o governo viria a aprovar um mecanismo de indemnizações não muito distinto ao que vinha sendo proposto pelo PSD desde julho. Tivesse sido a convergência a nortear os trabalhos e havido a mesma agilidade na sua concretização, o dossiê tinha visto desenvolvimentos três meses mais cedo.

Outro exemplo é ainda mais recente: depois da tragédia dos fogos se repetir a 15 de outubro, só a 7 de dezembro foi aprovado o diploma que cria a comissão técnica independente para a análise destes incêndios, que até aqui não foram objeto de nenhuma análise técnica. Quase dois meses depois dos fogos houve uma resposta do parlamento.

Como não há muito mais a dizer – Costa já explicou que não vai pedir a fiscalização do diploma e Marcelo recorreu à lei para um compasso de espera de oito dias até dizer o que pensa – resta esperar que o espírito da agilidade e da convergência pelo bem maior que baixou sobre o parlamento este Natal dure por muitos e bons meses.

Jornalista

Escreve à sexta-feira