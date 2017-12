Um mensalão à portuguesa?

Que a democracia ficou mais fraca com a aprovação da lei dos financiamentos dos partidos não há dúvidas. Sobretudo porque os portugueses ficaram a saber como o dinheiro compra o silêncio (e por isso decisões) e abre espaço à opacidade num espaço que deveria ser um símbolo da transparência

Entre 2005 e 2006 o dinheiro comprou o silêncio dos deputados brasileiros da direita à esquerda, permitiu que muitas decisões fossem tomadas sem oposição nem críticas – ou como diriam muitos aqui em Portugal com um consenso generalizado. Esse mesmo dinheiro, que circulava pelos corredores do Planalto, tirou da transparência do parlamento as decisões, que passaram a ser feitas na clandestinidade, de forma opaca e mediante interesses. Não os interesses dos brasileiros, mas os interesses pessoais daqueles que os brasileiros tinham escolhido para os representar.

Após ser descoberto o esquema que ficou conhecido como “Mensalão” ouvimos muitas vezes um “isto só acontece no Brasil”. E teremos mesmo ficado incrédulos sobre como é que o dinheiro poderia unir ideais tão diferentes, pessoas que se odiavam, partidos que seriam incapazes de se coligar em situações normais.

Esta semana, ficámos a saber que no parlamento português também se tomam decisões na clandestinidade. Que isso não é coisa só de América Latina. Tudo é diferente por estas bandas e não está em causa corrupção ou tráfico de influências, mas lembrei-me do caso que fez manchetes do outro lado do Atlântico, porque ficámos a saber que para permitir a entrada de mais dinheiro nos partidos, deputados de esquerda e de direita se encontraram por nove vezes num autêntico segredo desde abril.

As reuniões do chamado grupo de trabalho para alterar a lei do financiamento dos partidos – à boleia de algumas preocupações manifestadas pelo Presidente do Tribunal Constitucional – foram todas à porta fechada.

Na altura, ninguém pôde assistir e agora ninguém pode sequer saber ao certo o que foi dito nem por quem, porque não há registos, não há atas. Para a posterioridade não fica sequer claro qual o partido que propôs o quê, uma vez que as propostas em vez de identificarem quem as fez, constam como “Proposta A”, “Proposta B”. Foi um esquema e quem o pôs em marcha quis esconder-se atrás de letras.

Mas afinal qual o porquê de tanto consenso – exceção feita ao CDS e ao PAN – na forma como forma conduzidas essas reuniões e no seu conteúdo? O dinheiro, sempre ele. Estavam todos alinhados no objetivo de conseguir o aumento do financiamento aos partidos, acabando com o teto de 650 mil euros anuais para angariação de fundos e conseguindo uma espécie de perdão fiscal encapotado, que permitirá aos partidos pedir até o reembolso do IVA do whisky que por ventura comprem.

Para a maioria dos portugueses que escolheram estes deputados o que se passou é imoral. Para constitucionalistas entrevistados pelo i não restam dúvidas de que se está perante uma inconstitucionalidade.

Pode dizer-se, para tapar os olhos aos portugueses, que vai continuar a haver um limite para os donativos individuais para partidos, mas ao deixar de existir um teto para o bolo total a receber abrem-se portas a engenharias financeiras e outras manobras.

Que a democracia ficou mais fraca com este caso, parece não haver dúvidas. Mas com a aprovação desta lei, com 192 votos a favor e 18 votos contra, ficámos ainda a perceber que por aqui – noutro contexto político, económico, geográfico e social que não o do Brasil de Lula da Silva – o dinheiro também toma decisões no parlamento. Também faz mover (mais do que pensávamos) um poder paralelo, sigiloso e opaco nas salas de portas fechadas e nos corredores da Assembleia da República.

Jornalista