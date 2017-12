Esta já era uma situação que todos os utilizadores da Apple colocavam em cima da mesa, mas agora confirma-se: a empresa da maçã torna os seus iPhones mais lentos de propósito. As críticas já são muitas e agora viu-se obrigada a pedir desculpas publicamente.

A empresa justifica o abrandamento de performance como forma de "prolongar a vida" da bateria e, em comunicado publicado na sua página nos Estados Unidos, a Apple pede a compreensão dos clientes. "Sabemos que alguns de vós sentem-se desiludidos. Pedimos desculpas".

Depois, anuncia uma redução no preço da substituição da bateria nos aparelhos, para os modelos iPhone 6 e seguintes, sendo que os outros estão fora de suporte.

Além disso, a Apple ‘promete’ uma alteração no software dos iPhones, que será lançada já no início do próximo ano.